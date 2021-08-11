الارصاد: اجواء ساخنة اليوم وغدا وانخفاض ملحوظ للحرارة في هذا الموعد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا والوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأربعاء 11/ 08 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وبحسب التقرير فإن الأجواء تبقى ساخنة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق ،و تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق الساحل الغربي مابين ( 36 – 39 ) مْ بينما تكون على الساحل الشرقي ما بين (32 – 37) مْ مع رطوبة عالية نسبياً بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا مابين (40 – 45) مْ.

وتوقع التقرير أن تسجل درجات الحرارة إنخفاض ملحوظ بدايةً من يوم الجمعة على أغلب مناطق الشمال. والله اعلم.

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