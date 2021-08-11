الرقابة على الأغذية تفرج عن مليونيْ جرعة من لقاح “سينوفارم”

أفرج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية صباح اليوم الأربعاء، عن مليونيْ جرعة طبية، من شحنة اللقاح الصيني “سينوفارم” المورد إلى ليبيا، مطلع أغسطس الجاري.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بالمركز، محمد الزيَّات، بخضوع الشحنة لإجراءات مختبرية بمعامل الرقابة، تمثلت في التحليل الفيزيائي و الكيميائي و الجرثومي، مؤكدًا أنَّ نتائج التحاليل أظهرت مواصفات تسمح بالاستهلاك البشري.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن في الثاني من الشهر الجاري، وصول مليونيْ جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وتُشير المعلومات الصادرة من الحكومة، إلى توريد مليون و500 ألف جرعة، خلال الأسابيع القادمة.

وشهدت ليبيا، الأيام الماضية، ارتفاعًا في معدل الإصابات، حيث سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين الماضي، أكثر من ألفي حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، في حين تتخذ الحكومة إجراءات للحدّ من انتشار “كورونا”.

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