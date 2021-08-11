مستشفى ابن سينا سرت: طالبنا وزارة الصحة تزويدنا بمصنع ومخزن للأكسجين وفي انتظار التنفيذ

ليبيا – أكد مدير عام مستشفى ابن سينا ومركز العزل ابن سينا علي الزرقاء أن مخزون الأكسجين بمدينة سرت جيد، موضحًا أن عدد الحالات المسجلة 1994 حالة، والحالات النشطة ما يقارب 406 حالات، والتي تماثلت للشفاء في المدينة 1448 حالة، وعدد حالات الوفاة ما يقارب 76 حالة.

الزرقاء، وفي تصريحات خاصة بقناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء قال: “طالبنا وزارة الصحة بتزويد مركز العزل ابن سينا بمنظومة أكسجين، بالإضافة لمصنع ومخزن للأكسجين وفي انتظار التنفيذ خلال الأيام القادمة”، معلنًا وصول ثمانية آلاف جرعة من التطعيمات للمدينة لبداية حملة الفترة القادمة.

وأكد الزرقاء أن الوضع الوبائي في المدينة مستقر، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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