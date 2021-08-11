«اليعقوبي»: الاستقالة من المؤسسة العسكرية أحد أوراق تقديم ملف الترشح للانتخابات

أكدت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي أنه “نحتاج إلى ضمانات لقبول جميع الأطراف للقاعدة الدستورية التي سيجري الاتفاق عليها”.

وقالت اليعقوبي خلال كلمتها في جلسة ملتقى الحوار، اليوم الأربعاء.، إن مقترح مجموعتها ينص على “شرط تقديم الاستقالة من المؤسسة العسكرية من ضمن أوراق تقديم ملف الترشح للانتخابات”.

وأضافت أن مقترح مجموعتها ينص أيضًا على أن “ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريقة الاقتراع العام السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين”.

تجدر الإشارة إلى أن مقترح مجموعة السيدة اليعقوبي، هو ضمن 4 مقترحات تقدم بها كلًا من أكرم الجنين وسلطنة المسماري، ومحمد اللافي.

ونص اقتراح مجموعة اليعقوبي، فيما يخص انتخابات الرئاسية على أنه ” ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع السري المباشر، وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، وفي حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى، ويشارك في هذه الجولة المترشحين الحائزين على أكثر عدد من الأصوات”.

وأكد المقترح أيضًا على أنه ” إذا تعذر انتخاب رئيس الدولة خلال أجل أقصاه تسعون يومًا يعتبر مجلس النواب منحلًا تلقائيًا ويصار إلى انتخابات تشريعية في أجل أقصاه تسعون يومًا من تاريخ آخر جولة انتخابية”.