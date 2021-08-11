سلطنة المسماري: لم ننجز أي شيء للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر

أكدت عضو ملتقى الحوار، سلطنة المسماري، اليوم الأربعاء، أن لم يتم إنجاز أي شيء للوصول إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وقالت المسماري، خلال وقائع اجتماع افتراضي لملتقى الحوار اليوم الأربعاء: “لم ننجز أي شيء للوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر”.

وينص مقترح مجموعة سلطنة المسماري المقدم للتصويت ضمن 3 مقترحات أخرى على “ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع العام الحر السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى ويشارك في الجولة المترشحان الحائزان على أكثر عدد من الأصوات”.