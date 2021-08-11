الليلة…“ألعاب نارية سماوية” تزين سماء ليبيا

قالت جمعية رؤية لهواة الفلك إن متابعي الظواهر الفلكية في ليبيا على موعد مع “زخة الشهب” أو البرشاويات، والتي كانت قد بدأت يوم 25 يوليو، وتستمر حتى 16 أغسطس، لكن الذروة تكون اليوم الاربعاء 11 أغسطس.

وأضافت رؤية أن زخات الشهب هذه تضرب كوكب الأرض بشكل دوري نتيجة تقاطع مذنب (سويفت تتل) مع مدار الأرض والذي تتفتت جزئيات منه نتيجة اقترابه من جاذبية الشمس مكوّنا غبارا وقطعا صخرية وجليدية حجمها في الغالب بحجم ذرة تراب وأكبرها بحجم حبة بازيلاء.

وتصطدم بغلافنا الجوي بسرعة كبيرة، فتشتعل وتكوّن المشهد المذهل الذي سيصل ذروته يوم الأربعاء بعد منتصف الليل حيث يمكن متابعة الحدث بالعين المجردة فقط، دون الحاجة إلى معدات خاصة مع غياب ضوء القمر والبعد عن مصادر التلوث الضوئي.

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