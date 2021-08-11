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بعد مأساة الحرائق.. وزيرة الخارجية تؤكد تضامن ليبيا مع الجزائر

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، صباح اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع نظيرها الجزائري رمضان لعمامرة، حيث قدمت الوزيرة تعازيها للدولة الجزائرية حكومةً وشعبًا في الضحايا الذين سقطوا جراء مكافحتهم للحرائق التي اندلعت في ولايات عدة بالجزائر الشقيق، خلال اليوميْن الماضييْن.

وأعربت الوزيرة عن تضامن الشعب الليبي مع شقيقه الجزائري، واستعداد الجانب الليبي لتقديم يد العون للمساعدة في تجاوز هذه المحنة.

من جانبه، ثمّن الوزير الجزائري هذا الموقف الذي وصفه بـ”النبيل الذي لا يعتبر غريبًا على الشعب الليبي، وإنما هو موقف نابع من أصالته وتاريخه المشرف”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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