المشري يلتقي السفير الجزائري بطرابلس.. لهذا السبب

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، رفقة النائب الأول “مسعود عبيد” والنائب الثاني “عمر بوشاح”، اليوم الأربعاء، السفيرَ الجزائري لدى ليبيا “عبدالقادر حجازي”، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقدم المشري، خلال اللقاء تعازيه للحكومة والشعب الجزائري في استشهاد 25 فرداً من أفراد الجيش الوطني الشعبي الجزائري بعد أن نجحوا في إنقاذ مواطنين من النيران الملتهبة بجبال تزي وزو بالجزائر الشقيقة، معبراً عن دعم الشعب الليبي الكامل لأشقائهم الجزائريين في مواجهة هذه المحنة.

كما تناول اللقاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل التعاون وتعزيز العلاقة بينهما، بالإضافة إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة والشقيقة الجزائر في حلّ الأزمة الليبية.