تعطل وحدتين بمحطة كهرباء الخمس بقدرة 180 ميغاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء لخروج وحدتين في محطة كهرباء الخمس البخارية عن العمل بإجمالي قدرة 180 ميغاوات.

وتعطلت الوحدة الثانية بقدرة 80 ميغاوات؛ بسبب توقف مسخن الهواء الدوار، والعمل جار لصيانتها وإعادتها على الشبكة الكهربائية العامة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن الوحدة الرابعة بقدرة 100 ميجاوات توقفت بسبب تسريب في «أنابيب الغلاية»، وتعمل فرق الصيانة على إصلاحها، والمتوقع الدخول بها على الشبكة السبت المقبل.

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