حمد بن جاسم .. عراب ” الثورات ” العربية يحرمها في قطر

ليبيا – بعد أن توارى عن الأنظار سنوات بقرار أميركي نحاه عن عرش الديبلوماسية القطرية من خلال رحيل أميره حمد بن خليفة ها هو حمد بن جاسم يطل من جديد مناقضًا نفسه ومواقفه في عام 2011 من مطالب الشعوب وكيفية القيام بذلك ضد دولها تحت ستار الديمقراطية والمطالبة بالحقوق حتى ولو كان ذلك باستخدام السلاح وتغيير رايات الدول.

بن جاسم الذي استحق لقب عراب الربيع العربي المزيف الذي دفعت ثمنه شعوب دول ليبيا ومصر وسوريا واليمن والعراق أطل من خلال نافذة الاحتجاجات التي تشهدها قطر هذه الأيام احتجاجًا على سياسة الإقصاء بحق قبائل قطرية أصيلة لم يسمح لأبنائها بالترشح للانتخابات التشريعية الأولى من نوعها.

فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها اسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب ان نخرج عن هذه العادات تحت اي ظرف فالعائلة القطرية تحل امورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الامر خاصةً ان هناك لجنة تظلم امر بها الامير المفدى. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 10, 2021

وطالب بن جاسم في سلسلة تغريدات بحل المظالم والمطالب تحت ما وصفه بـ”راية الوطن وولي الأمر لأن الوقوف مع الإثنين واجب عل كل مواطن ومقيم في قطر” على حد تعبيره مضيفًا بالقول:”أي موقف يقفه المواطن أو المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الأمر”.

وتابع بن جاسم:” ولا يجب على كائنًا من كان أن يمن بهذه المواقف على بلده أو على أميره فمن قديم الزمان يعير من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها أي وطني لأنها مثل ما ذكرت واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية”.

وشدد بن جاسم على أن العائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية “ولي الأمر” خاصة ان هناك لجنة تظلم أمر بها من وصفه بـ”الأمير المفدى”، مضيفًا:” نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الإبل.

وأظهرت هذه التغريدات سلسلة من التناقضات الكبيرة في المواقف وإسقاطاتها على دول أخرى مثل ليبيا ومصر وسوريا واليمن والعراق لأن النظام القطري لم يخاطب العقيد الراحل القذافي أو أي زعيم من زعماء هذه الدول الـ5 كما يخاطب تميم بن حمد.

فالمتابع يرى أن بن حمد ومن قبله حمد وأجداده الحاكمين لقطر منذ سنوات طوال لهم قدسية كبيرة لأنهم ولاة الأمر أما القذافي ومبارك في مصر والأسد في سوريا وقبلهم بن علي في تونس كانوا يجب أن يرحلوا وفقًا لبن جاسم في العام 2011 حقنًا للدماء وإنه ربما تكون أمامه بضعة أيام فقط للتفاوض بشأن الخروج.

وذات الحال ينطبق على العراق واليمن فالحمدين بن خليفة وبن جاسم وضعا في العامين 2003 و2011 سلسلة مبادرات لحث صدام حسين وعلي عبد الله صالح على التنحي والسماح بالديمقراطية وحرية التعبير التي يريد تميم بن حمد حرمان القطريين منها الآن.

ويتم هذا الحرمان طبعا من خلال اعتقال المحامي البارز هزاع بن علي المري الذي نظم وقاد تظاهرات “آل مرة” التي طالبت بحق أصيل هو السماح لأبنائها بالترشح للانتخابات التشريعية الأولى من نوعها والاستفادة من ثقلها البشري لتحقيق مكاسب ديمقراطية.

ولم يقتصر دور قطر التدميري في ليبيا ومصر على مطالبة العقيد الراحل القذافي وحسني مبارك بالتنحي بل امتد إلى دعم الصراع الليبي في العام 2011 من خلال تزويد جماعات متطفرفة بالأسلحة والأموال ليقتتل الليبيون ويتم تدمير بناهم التحتية فيما أوصل دعم قطر الإخوان لقيادة مصر.

الشاعر القطري #محمد_بن_الذيب يعلق على قانون #انتخابات_مجلس_الشورى.. "الحكومة تمارس العنصرية على مواطنيها رغم ادعائها مساندة التحرر ومحاربة الأنظمة الاستبدادية في الخارج"#ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه#آل_مرة#قطر_تنتفض#نظام_الحمدين pic.twitter.com/qXnwsMbGNe — Saleh AlZahrani (@saleh1584) August 10, 2021

واليوم يتباكى بن جاسم على أميره وولي أمره ويريد أن يمنع ما يصفه البعض بـ”الحراك الديمقراطي الجديد في قطر” في وقت لم يرحم فيه شعوب ليبيا ومصر والعراق وسوريا واليمن التي أدخلها تآمره وولي أمره المعزول بن خليفة إلى حلقة مفرغة من الدمار لا تلوح في الأفق بوادر كسرها يقول مراقبون.

هذا وأثارت تغريدات موجة من السخرية من قبل المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي ممن رفضو تصريحات بن جاسم لأنها موغلة في التناقض والنفاق وتمثل إهانة جديدة للشعب القطري بمساواة المرتزقة الذين يدافعون عنه من أجل الرولكس والوظائف والعقود والرواتب بأبناء القبائل الأصيلة الضاربة بجذورها في أرض قطر.

ورفع المغردون هاشتاغ حمد بن جاسم يجحد تاريخ القبائل في إشارة منهم إلى القرار الذي تجمع المئات من القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة في قرية أم الزبار غرب الدوحة للمطالبة بتعديله وشروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم رغم عددهم الكبير.

وكان تميم بن حمد قد صادق قبل أيام على القانون الانتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل وقسم القطريين إلى 3 درجات أصليون ويحق لهم الترشح والانتخاب ومجنسون مولودون في قطر وجدهم قطري ويحق لهم الانتخاب لا الترشح ومجنسون ولا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.

شاهد.. المحامي #هزاع_المري يمهل السلطات القطرية حتى مساء غد، للإفراج عن أبناء قبيلة #آل_مرة المحتجزين، على خلفية انتقادهم قانون #انتخابات_مجلس_الشورى.#السياق pic.twitter.com/ltilbCFd6V — السياق (@alsyaaq) August 9, 2021

وجاءت تظاهرات آل مرة على خلفية اعتقال أشخاص بتهمة استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية من أبرزهم المحامي البارز هزاع بن علي المري الذي نظم وقاد تظاهرات سابقة بعد اجتماع احتجاجي لنخب قطرية من أدباء وشعراء وأساتذة جامعات ومحامين.

وشهد الاجتماع إلقاء خطب وكلمات منددة بـعنصرية النظام الحاكم في قطر وقبيل اعتقاله غرد المري عبر تويتر:”البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصنًا بالله أولًا ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون.

pic.twitter.com/d1OZPLNNls — د.هزّاع بن علي (@DrAbusharida) August 8, 2021

وكان المري وهو مجنس اعتبر قانون الانتخابات الجديد سالب لحق الترشح قد وجه رسالة جريئة لأمير قطر تضمنت تهديدًا صريحًا برفض شروط الانتخابات الحالية وربط فيها البيعة بعدل أمير البلاد تجاه رعيته وإن حرمان أفراد قبيلته من الترشح يعني أنهم مماليك وإنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون.

إلى ذلك هاجم مجموعة من المدونين قناة الجزيرة الفضائية المقربة من النظام القطري من بينهم الشاعر القطري محمد بن الذيب بسبب غيابها التام عن تغطية الاحتجاجات القبلية التي شهدتها البلاد معلقا على اعتقال المري بالقول إن الجزيرة “عاهرة متستترة” حسب تعبيره.

الشاعر القطري #محمد_بن_الذيب يقول " قناة الجزيرة عاهرة متسترة " قناة #الجزيرة تلتزم الصمت التام عن جرائم النظام القطري#انتخابات_مجلس_الشورى#آل_مرة#آل_مرة_هل_قطر_قبل_الحكومة#قطر_تنتفض pic.twitter.com/lFxmDwns7r — Saleh AlZahrani (@saleh1584) August 10, 2021

وهذا يبين بوضوح تناقض المواقف الداخلية والخارجية للنظام الحاكم في قطر فالجزيرة لا تنقل التظاهرات في البلاد ولكنها تنقل على مدار الساعة تظاهرات احتجاجية في العراق وسوريا واليمن ومصر وليبيا فيما سخر المعارض القطري خالد الهيل بالقول إن القناة لها مراسلون في كل دول العالم إلا قطر.

المرصد – خاص

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