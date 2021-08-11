تسجيل أكثر 437 ألف ناخب منذ 4 يوليو

بلغ عدد المسجلين في المنظومة الجديدة لسجل الناخبين، نحو 437 ألفًا و958 شخصًا، منذ إطلاقها في الرابع من يوليو الماضي، حسب إحصائية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ووفق الإحصائية الصادرة، أمس الثلاثاء، فإن إجمالي عدد المسجلين (في المنظومة الجديدة إضافة إلى الانتخابات السابقة) بلغ مليونين و778 ألفًا و34 مواطنًا.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، حتى 17 أغسطس الجاري.

وأوضح أن ذلك جاء «استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني»؛ لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل، أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضًا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير».

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