50 ألف دولار ثمن نيزك حديدي سقط في ليبيا

النيازك هي جسيمات متفاوتة الحجم والشكل تتكون عادة من حطام الصخور في الفضاء الخارجي، وقد أصبح من المعتاد رصد تساقط عدد من النيازك على كوكب الأرض.

وبحسب قاعدة بيانات النشرة النيزكية المعروضة في موقع “واي باك ماشين”، المتخصص بالإحصائيات، فقد تم توثيق سقوط 1,149 نيزكًا على كوكب الأرض منذ عام 2017.

ما هو مصير النيازك المتساقطة؟

يختلف مصير النيازك المتساقطة على الأرض باختلاف نوع النيزك ومكان سقوطه، فبينما يتم الاعتماد على العديد من هذه النيازك في الدراسات العلمية والبحثية، نرى ظاهرة بدأت بالازدياد، مؤخرًا، وهي عرض هذه النيازك للبيع في مزادات علنية، حيث يهتم الكثير من الأثرياء وجامعي القطع النادرة باقتناء هذه النيازك لعرضها. وبدرجة أقل؛ يتم عرض بعضها في متاحف أمام العموم.

نيزك حديدي في ليبيا معروض للبيع

انتشر خبر العثور على حطام نيزك حديدي من نوع نادر في الأراضي الليبية يزن حوالي 6,5 كجم.

الخبير الفلكي الأردني، عماد مجاهد؛ أكد أن هذا النيزك قد تم فحصه في مختبر دولي وتم إثبات مكوناته وتركيبته العلمية وتوثيق ذلك عبر شهادة علمية دولية من المختبر.

اللافت للنظر؛ أن النيزك معروضٌ للبيع، اليوم.

وبحسب ما أكده الدكتور “مجاهد”، في مقطع فيديو مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي؛ فإن المبلغ المطلوب مقابل هذا النيزك هو 50 ألف دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية