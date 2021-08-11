جهاز النهر الصناعي : ارجعنا كميات كبيرة من المياه إلى سلطة الدولة كانت تهدر دون وجه حق

ليبيا – أكد عضو اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة أحمد الديب البدء في إزالة التوصيلات غير الشرعية في نطاق بلدية بني وليد وفق الحملة المشتركة مع جهاز الشرطة الزراعية وقوة إنفاذ القانون للعمليات الأمنية فرع طرابلس.

الديب وفي تصريح لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء أكد استمرار الحملة وإزالة هذه التوصيلات، مشيرًا إلى أن اللحنة الإدارية انتهت من إزالة 250 منها في مسافة مقدرة بـ150 كيلومترًا منذ انطلاقتها، وتعمل على إزالة بقيّتها.

ونوه عضو اللجنة الإدارية إلى أنه تم أرجاع كميات كبيرة من المياه إلى سلطة الدولة كانت تهدر دون وجه حق.