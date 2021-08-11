شركة الكهرباء: خروج الوحدتين الثانية والرابعة بمحطة الخمس عن الخدمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الخمس البخارية بقدرة اجمالية 80 ميجاوات.

وأوضح حساب شركة الكهرباء، على فيسبوك، في بيان، أن خروج الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الخمس جاء بسبب “توقف مسخن الهواء الدوار”، مردفًا أنه جاري “العمل على صيانتها وإعادتها قريباً على الشبكة الكهربائية العامة”.

كما لفت البيان، أن “الوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الخمس خرجت أيضًا بقدرة 100 ميجاوات”، لافتة إلى أن ذلك حدث “بسبب تسريب في أنابيب الغلاية؛ وجاري العمل على صيانتها”، متوقعًا “الدخول بها على الشبكة العامة يوم السبت القادم”.

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