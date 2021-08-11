ليبيا تسجّل 2,472 إصابةً جديدةً بـ”كورونا”.. و30 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2,472 إصابةً جديدةً بفيروس “كورونا”، و875 حالة تعافٍ، و30 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف تحديث الوضع الوبائي للمركز، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2,472 حالة إصابةً جديدةً بفيروس “كورونا”، ليبلغ مجموع الحالات النشطة في ليبيا 68,562 حالة.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وفاة 30 حالة متأثرة بمضاعفات الفيروس، ليبلغ عدد الوفيات المسجّلة في ليبيا 3,811 حالة.

وأضاف مركز مكافحة الأمراض: تم إجراء 8,387 فحصًا جديدًا للكشف عن المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

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