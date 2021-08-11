«مكافحة الأمراض»: الحظر نجح في خفض معدل الإصابة بكورونا

أكد مدير إدارة الرصد والاستجابة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عاشور مرابط، أن الحظر التام الذي تم تنفيذه خلال الأيام الماضية، نجح في خفض معدل الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بالأسابيع الماضية.

وقال مرابط في تصريحات له: “هناك مناطق شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات وجب استمرار الحظر الجزئي فيها وهي مناطق منحصرة بين مصراتة إلى رأس جدير”.

وأضاف “إحصائيات الإصابات تأخذ انطلاقا من المسحات المطبقة على الحالات التي ظهرت عليها أعراض الإصابة فقط”.

وتابع “المخالطين ومن لم تظهر عليهم الأعراض هم غير مدرجين في العدد الإجمالي للإصابة لكل يوم”.