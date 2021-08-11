«السايح» يناقش مع «المنقوش» ملف الانتخابات في الخارج 

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أوجه التعاون المشترك في إطار التحضيرات للاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وأوضح حساب مفوضية الانتخابات، على فيسبوك، أن اللقاء شارك فيه أعضاء مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ورباب حلب، وأبوبكر مردة، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وتابع البيان، أن اللقاء “ناقش أيضًا سبل دعم المفوضية للإيفاء بمتطلبات هذا الاستحقاق كخطوة نحو الاستقرار وبناء الدولة”.

ومن جانبه، استعرض «السايح» خلال اللقاء، “الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية لضمان مشاركة الجاليات الليبية المقيمة في الخارج في الانتخابات العامة المخطط لها”، كما استعرض “أوجه الدعم الفني المقدم من المجتمع الدولي، ودوره في الرفع من كفاءة ومهنية العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية”.

وعلى الجانب الآخر، أعربت «المنقوش» عن دعمها للمسار الانتخابي، مبدية استعداد وزارة الخارجية لتسخير الإمكانيات المتوفرة لديها لنجاح هذا الاستحقاق، والعمل مع المفوضية لتهيئة أفضل الظروف لتتمكن الجاليات الليبية المقيمة بالخارج من الوصول إلى صناديق الاقتراع، وتعزيز مشهد الدولة الديمقراطية التي يتطلع إليها كل الليبيين”.