وزير الصحة يلتقي ممثلة منظمة الصحة العالمية لتكثيف الجهود لمجابهة فيروس كورونا

ليبيا – التقى علي الزناتي وزير الصحة أمس الثلاثاء مع إليزابيت هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا والوفد المرافق لها، وذلك من آجل استعراض ورسم السياسات والاستراتيجيات الصحية، وتحديد الأولويات الضرورية المهمة والتي تواجه مراكز العزل، والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

هوف أكدت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على الالتزام التام بالتعاون لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق السريع لتوفير أهم الاحتياجات المطلوبة من أدوية ومستلزمات طبية.

وخلُص الاجتماع بالإتفاق على توفير 3 مصانع للأكسجين بالتنسيق مع الجانب الإيطالي.

كما تم التنسيق للتعاون في وضع استراتيجية لتطوير النظام الصحي تشمل الإسعاف والطوارئ والمستشفيات القروية، وإعداد استراتيجية لصحة الطفل، والأمراض النفسية.

كما تم التنسيق للتعاون لتوفير أدوية مرضى الإيدز لمدة ستة أشهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية