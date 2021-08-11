الدغيلي: بعض مقترحات لجنة التوافقات للقاعدة الدستورية تتعارض مع خارطة الطريق

أكدت سلوى الدغيلي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن “اللجنة القانونية بدأت بـ 7 مقترحات وانتهت بمقترح وحيد مع التحفظ على عدد من النقاط”.

وقالت «الدغيلي» في تغريدة على “تويتر”، إن “لجنة التوافقات بدلاً من التركيز على نقاط الخلاف ووضع تصور للتوافق حولها، بدأت عملها بـ4 مقترحات وانتهت بـ 4 مقترحات بعضها يتعارض مع خارطة الطريق”.

وختمت موضحة؛ أن تلك المقترحات متعارضة أيضًا “مع مقترح اللجنة القانونية بل متعارضة مع بعضها البعض”.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التوافقات ملتقى الحوار السياسي الليبي، تقدمت بـ 4 مقترحات، وهم مقترح مجموعة أكرم الجنين ومجموعة سلطنة المسماري، ومجموعة محمد اللافي، ومجموعة السيدة اليعقوبي.