المنقوش تدعو إلى تشديد عمليات مراقبة الحدود والمعابر

دعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين الحدود، وتشديد عمليات مراقبتها وجميع المعابر الحدودية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، كل حسب المهام المكلف بها.

جاء ذلك خلال هذا الاجتماع مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد بشأن تأمين سير العمل بالمعابر الحدودية بين ليبيا ودور الجوار، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأكدت المنقوش أهمية الرفع من مستوى الأداء بالمعابر، وتنظيم العمل بها بغرض التحكم في الدخول والخروج من الأراضي الليبية؛ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لعمليات التهريب، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع السلطات المعنية في دول الجوار بالخصوص.

كما أشارت إلى أهمية توفير جميع الإمكانات البشرية واللوجستية اللازمة؛ لتمكين الأجهزة الأمنية كافة من القيام بمهامها.

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