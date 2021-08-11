مطالبًا بقطع رواتب أفراد القوات المسلحة.. الشاطر: على الحكومة خنق حفتر وجيشه بقطع الأموال عنهم

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 على إعلان خليفة حفتر بالفم الملآن أنه لن يمتثل للسلطة المدنية، بحسب تعبيره.

الشاطر قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن حفتر بذلك قد فك ارتباطه بالدولة وأصبح خارج منظومتها.