الترجمان: نعتزم تفجير كمية من مخلفات الحرب يفوق وزنها 70 طنًا على امتداد أسبوع في مصراتة

ليبيا – أكد مدير المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب العميد محمد الترجمان عزمهم على تفجير كمية من المخلفات يفوق وزنها 70 طنًا ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك على امتداد نحو أسبوع، بمعدل 3 أطنان في تفجيرين أو ثلاثة يوميًا بين الساعة 12 و1 ظهرًا.

الترجمان قال في اتصال هاتفي مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر: إن عمليات إعدام المتفجرات توقفت بسبب الانفجار الذي حدث في الكلية الجوية بمصراتة في مايو من العام الماضي، وما تطلبه الأمر من استخراج البقايا العالقة من المتفجرات وتجميعها وتجهيزها للتفجير.

وبخصوص وجود مخلفات أخرى مستخرجة من الطريق الساحلي، قال: إنه إذا تم استئناف المرحلة المقبلة من مسار عمل لجنة 5+5، والذي يتعلق بإخراج المسلحين الأجانب، فإن هناك عملًا آخر سيتم في العمق حيث توجد حقول من الألغام، يجب تنظيفها.

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