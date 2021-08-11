الساعدي: يجب أن نوحد صفوفنا ضد مشاركة حفتر في الانتخابات

ليبيا – علق المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي على تصريح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والذي أكد فيه أن الجيش لن يكون خاضعًا لأي سلطة إلا إذا كانت منتخبة من الشعب كونه مصدر السلطات.

الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وصاحب الفتاوى الشرعية بقصف المدنيين في بنغازي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء قال: “الآن بعد تصريح المتمرد حفتر بأنه لن يخضع لأي سلطة، يجب على كل من هو ضد عسكرة الدولة توحيد الموقف من مشاركته في الانتخابات التي يراد تفصيلها عليه”، داعيًا إلى نسيان الخلافات ولو بشكل مؤقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية