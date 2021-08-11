شركة الكهرباء تعلن خروج الوحدة الثانية والرابعة بمحطة كهرباء الخمس

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء خروج الوحدة الثانية والرابعة بمحطة كهرباء الخمس عن الخدمة بقدرة 180 ميجاوات.

الشركة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أن الوحدة الثانية خرجت عن الخدمة بقدرة اجمالية 80 ميجاوات، وذلك بسبب توقف مسخن الهواء الدوار، لافتة إلى أن العمل متواصل لصيانتها وإعادتها قريبًا على الشبكة الكهربائية العامة.

وأشارت الشركة أيضًا إلى خروج الوحدة الرابعة بمحطة كهرباء الخمس بقدرة 100 ميجاوات، وذلك بسبب تسريب في أنابيب الغلاية، مؤكدة أن العمل جارٍ على صيانتها، متوقعة الدخول بها على الشبكة العامة يوم السبت القادم.

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