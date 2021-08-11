سميو: حملة التطعيم بدأت بما تبقّى من اللقاح الروسي وستستمر باللقاح الصيني المفرج عنه

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن إجمالي عدد المطعّمين ضدّ فيروس كورونا بلغ 782,008 ومراكز التطعيم تواصل عملها للراغبين في الحصول على اللقاح.

سميو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء أضاف: “انطلقت اليوم من خط المدينة الرياضية حملة التطعيمات في طرابلس بعد تخصيص 60 خطًا جديدًا في طرابلس، و60 خطًا في بنغازي، بغية تسريع وتيرة التطعيم”.

وأشار إلى أن الحملة بدأت بما تبقّى من اللقاح الروسي وستستمر باللقاح الصيني الجرعة الأولى المفرج عنه من الرقابة الدوائية، تمهيدًا لتنفيذ الجرعة الثانية من أسترازينيكا وسينوفارم وفايزر التي ستصل قريبًا.

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