لتمكين جماعة الإخوان.. الجنين: قدمنا مقترحًا ينص على انتخاب الرئيس ونائبيه من قبل البرلمان

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أكرم الجنين، أنه قدم بالتعاون من آخرين من أعضاء الملتقى، مقترحًا للقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات يمثل فكرة خارج الصندوق لإيجاد حلول للمشكلات التي واجهت عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

وحول طبيعة هذا المقترح؛ قال جنين، خلال كلمته في جلسة ملتقى الحوار، اليوم الأربعاء، إن هذا المقترح ينص على انتخاب الرئيس ونائبيه من قبل البرلمان”، مردفا ”ويقوم على تعديل الإعلان الدستوري، وتقديم ملحق بالدوائر ونظام الطعون، كما يتضمن اعتماد القاعدة الدستورية بنسبة 61% في الجولة الأولى، أو بنسبة 50% في جولة ثانية للتصويت، في حالة عدم التوافق”.

وبحسب المقترح “ينتخب الرئيس بعد الاستفتاء على الدستور، ويستمر المجلس الرئاسي في ظل البرلمان القادم لفترة”.

وتابع جنين أن هذا “المقترح سيغنينا عن إصدار قانون الانتخابات، إذ سيتم العمل بقانون الانتخابات للعام 2012 المتعلق بانتخاب المؤتمر الوطني”، لافتًا: “عالجنا مسألة التسليم والاستلام، إذ أنه بمجرد انعقاد مجلس النواب القادم يعتبر أنه تم تلك العملية”.

وأكمل؛ أن “المقترح ينص على أن يكون مقر السلطة التشريعية في بنغازي، إلا أنه ينعقد استثنائيا في غدامس لحين توحيد المؤسسة العسكرية، واستمرار السلطة التنفيذية لحين انتهائها من مشروعاتها”.

وختم جنين، كلمته قائلًا: “في حالة توافق ملتقى الحوار على القاعدة الدستورية، إلى إتاحة الفرصة لاعتمادها من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وإن لم يتم ذلك تعود مجددا إلى الملتقى لاعتمادها”.

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