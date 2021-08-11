اللجنة الفنية لشؤون النفط والغاز تعقد اجتماعها الأول

انعقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية الفنية لشؤون النفط والغاز، اليوم الأربعاء، برئاسة وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت عبدالسلام العبار، بصفته رئيسا لها.

وتشكلت اللجنة بموجب قرار مجلس وزارء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم «280» لسنة 2021، وتضم في عضويتها كل من: عضوي مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبوالقاسم الشيباني شنقير، والعماري محمد العماري، ورئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى، ومديري عام إدارة الاستثمار ولجان الملاك بمؤسسة النفط بلعيد أحمد سالم، وفتحي محمد مادي، والمستشار القانوني بوزارة النفط عادل جبريل، وعضو لجنة إدارة المشغل بشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية أحمد الغزالي، ورئيس لجنة إدارة شركة مليتة للنفط والغاز محمد بن شتوان، والمدير التنفيذي المكلف في شركة «مرزق» للخدمات النفطية المحدودة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بمؤسسة النفط خلف إبراهيم.

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وناقش الاجتماع الأول للجنة «المهام والاختصاصات المنوطة بها حسب قرار تشكيلها، وتحديد إطار عملها وطريقة وآلية عقدها لاجتماعاتها»، وفق ما نشر رفعت العبار على صفحته بموقع «فيسبوك».

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