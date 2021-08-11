‏حويلي: إدارة البعثة الأممية لجلسات ملتقى الحوار ‏نوع من العبث لن يساعد على إنهاء الأزمة الحالية‏

اعتبر عضو ما يسمى “مجلس الدولة”، وملتقى الحوار ‏السياسي، ‏عبدالقادر ‏حويلي، أنه كان لزاما على البعثة الأممية أن تدعو لجلسات حوار ‏مباشر، حتى لو كان داخل ليبيا في غدامس أو سرت، وعدم انتظار تونس أو سويسرا لأنهما مغلقتان، ولأنها أزمة ‏ليبية يجب مناقشتها بكل وضوح.‏

‏حويلي، وفي مداخلة عبر قناة “التناصح” التي يمتلكها المفتي المعزول الصادق الغرياني، قال: “إن إدارة البعثة الأممية لجلسات ملتقى الحوار السياسي ‏نوع من العبث لن يساعد على إنهاء الأزمة الحالية‏، موضحًا أن المقترحات الأربعة المقدمة للمناقشة في ملتقى الحوار ‏السياسي، أولها يتعلق بانتخابات وفق قاعدة دستورية بدون ‏شروط، والذي اعتبره غير جائز، ومن السذاجة تقديمه بهذا الشكل”.‏

وأشار إلى أن “المقترح الثاني، يتحدث عن الذهاب إلى الانتخابات ‏البرلمانية فقط وبعدها البرلمان الجديد يقوم باختيار الرئيس أو ‏مجلس رئاسي وينظر في العملية الدستورية، فيما يتطرق المقترح ‏الثالث إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة بعد تعديل ‏مشروع الدستور والاستفتاء عليه”.‏

ولفت إلى أن “المقترح الأخير يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية ‏وبرلمانية وفق قاعدة دستورية تضع شروطا للترشح، والتي من بينها ‏ألا يكون عسكري إلا بعد استقالته، وألا يكون ممن اشتهر بمشاركته ‏بالعنف أو شارك فيه، أو لا يكون عليه شبهة جرائم أو فساد أو لا ‏يكون مزدوج الجنسية”.‏

وأكد أنه “لا توجد أي آراء مرجحة حول ‏أيهم سيكون الأوفر حظا”، لافتاً إلى أن “جلسة ملتقى الحوار اليوم ستكون ‏للمناقشة فقط وليس للتصويت، وهذا ما اعتبره عبثا من البعثة ‏الأممية”.‏ ‏

واستمر بقوله: “إدارة الحوار وعبث البعثة تطيل أمد الأزمة، خاصة ‏وأننا طلبنا منها عقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والدولة للتصويت على هذه المقترحات ومقترحات أخرى، يقودها ‏أكبر الأعضاء سنا في مجلس النواب وأصغرهم سنا في مجلس ‏الدولة ولكن إدارة البعثة لا تريد الحوار الصحيح، لأن تلك الأجسام ‏لا تريد أن تكتب شهادة الوفاة لنفسها والليبيون لا يستمعون من ‏أنفسهم ويدارون بقرار خارجي”.‏

وختم حويلي بالتأكيد على أنه “‏سيتم الاجتماع بالتصويت على هذه المقترحات إذا صدر قرار من ملتقى الحوار السياسي، يطالب ‏مجلسي النواب والدولة بالاجتماع”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

