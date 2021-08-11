‏حويلي: إدارة البعثة الأممية لجلسات ملتقى الحوار ‏نوع من العبث لن يساعد على إنهاء الأزمة الحالية‏

اعتبر عضو ما يسمى “مجلس الدولة”، وملتقى الحوار السياسي، عبدالقادر حويلي، أنه كان لزاما على البعثة الأممية أن تدعو لجلسات حوار مباشر، حتى لو كان داخل ليبيا في غدامس أو سرت، وعدم انتظار تونس أو سويسرا لأنهما مغلقتان، ولأنها أزمة ليبية يجب مناقشتها بكل وضوح.
حويلي، وفي مداخلة عبر قناة “التناصح” التي يمتلكها المفتي المعزول الصادق الغرياني، قال: “إن إدارة البعثة الأممية لجلسات ملتقى الحوار السياسي نوع من العبث لن يساعد على إنهاء الأزمة الحالية، موضحًا أن المقترحات الأربعة المقدمة للمناقشة في ملتقى الحوار السياسي، أولها يتعلق بانتخابات وفق قاعدة دستورية بدون شروط، والذي اعتبره غير جائز، ومن السذاجة تقديمه بهذا الشكل”.
وأشار إلى أن “المقترح الثاني، يتحدث عن الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية فقط وبعدها البرلمان الجديد يقوم باختيار الرئيس أو مجلس رئاسي وينظر في العملية الدستورية، فيما يتطرق المقترح الثالث إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة بعد تعديل مشروع الدستور والاستفتاء عليه”.
ولفت إلى أن “المقترح الأخير يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية تضع شروطا للترشح، والتي من بينها ألا يكون عسكري إلا بعد استقالته، وألا يكون ممن اشتهر بمشاركته بالعنف أو شارك فيه، أو لا يكون عليه شبهة جرائم أو فساد أو لا يكون مزدوج الجنسية”.
وأكد أنه “لا توجد أي آراء مرجحة حول أيهم سيكون الأوفر حظا”، لافتاً إلى أن “جلسة ملتقى الحوار اليوم ستكون للمناقشة فقط وليس للتصويت، وهذا ما اعتبره عبثا من البعثة الأممية”.
واستمر بقوله: “إدارة الحوار وعبث البعثة تطيل أمد الأزمة، خاصة وأننا طلبنا منها عقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والدولة للتصويت على هذه المقترحات ومقترحات أخرى، يقودها أكبر الأعضاء سنا في مجلس النواب وأصغرهم سنا في مجلس الدولة ولكن إدارة البعثة لا تريد الحوار الصحيح، لأن تلك الأجسام لا تريد أن تكتب شهادة الوفاة لنفسها والليبيون لا يستمعون من أنفسهم ويدارون بقرار خارجي”.
وختم حويلي بالتأكيد على أنه “سيتم الاجتماع بالتصويت على هذه المقترحات إذا صدر قرار من ملتقى الحوار السياسي، يطالب مجلسي النواب والدولة بالاجتماع”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك