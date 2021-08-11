كوبيتش : على لجنة الحوار الخروج بنتائج حاسمة

حث المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، أعضاء ملتقى الحوار السياسي على إيجاد أرضية مشتركة للتوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية، مؤكدا دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنجاح خارطة الطريق لإنهاء الأزمة في ليبيا.
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قناة ليبيا
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