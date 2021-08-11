الأبلق: الدبيبة يتصرف في الميزانية كما يشاء دون انتظار مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن هناك جلسات دورية، يتم تنسيقها من خلال رئاسة المجلس، والتبليغ بها قبل الموعد بـ48 ساعة، ويتم دعوة الأعضاء لحضورها ومناقشة البنود المعروضة فيها.

الأبلق، وفي مداخلة هاتفية لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أضاف: “أنه تم تعليق الجلسة ولم يتم إنهائها”، مرجحًا بأن “يتم عقدها الإثنين المقبل، ولكن لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن، وذلك لاستكمال بنود جدول الأعمال، وخاصة مناقشة بنود الميزانية”.

وأوضح أن “الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 111 مليار دينار، وهذا يتطلب مناقشة حاسمة، ودراسة من لجنة المالية، وإقرارها من قبل المجلس، إذا تحصل على النصاب القانوني، وفي حالة تعثر في ذلك لم يتم التصويت عليها”.

وأشار إلى أنه لن يتم تمرير الميزانية إلا في حال اكتمال النصاب، قائلاً: “قدمت اللجنة التشريعية مذكرة قانونية موقع عليها عدد كبير جدا من الأعضاء، أكثر من النصف، بأن الميزانية تحتاج إلى أغلبية موصوفة وهي ثلثين + 1 للتصويت عليها”.

وتابع: “إذا تم التصويت على الميزانية في تلك الجلسة، فأغلب النواب سيصوتون على تمرير مشروع القانون”، مستطردًا بأن المستشار عقيلة صالح ومن معه منذ 2014م وحتى الآن، لا يلتزمون بذلك، ففي السابق مرر ميزانية بـ 9 أصوات فقط، للحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالله الثني”، بحسب قوله.

وأكد أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة يتصرف في الميزانية كما يشاء دون انتظار مجلس النواب، وإعطاء تكليفات بالأمر المباشر بإجراء عقود تتجاوز المليار دينار ليبي، مثلما حدث مع شركة الكهرباء.

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