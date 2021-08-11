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المسماري تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي، سلطنة المسماري، خلال مقترح قدمته بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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