المسماري تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي، سلطنة المسماري، خلال مقترح قدمته بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر.

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