«مكافحة الأمراض» يحض على التبليغ عن الآثار الجانبية أو العكسية للقاحات

طالب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار، اليوم الأربعاء، مديري المستشفيات والمراكز الصحية العامة والمصحات والعيادات الخاصة بضرورة التبليغ عن الحالات التي تتعرض لـ«آثار جانبية» أو «أحداث عكسية»، جراء تلقي اللقاحات المضادة فيروس «كورونا المستجد».

وفي الخطاب، المنشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، حض النجار على ضرورة التبليغ عن الحالات التي تلقت العلاج، أو احتاجت إلى إيواء داخل المستشفى أو المصحة وذلك وفق النموذج الخاص بالتبليغ عن «الآثار الجانبية أو الأحداث العكسية».

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والنموذج عبارة عن استبيان يهدف إلى الاستقصاء حول بيانات متلقي اللقاح، والبيانات الخاصة باللقاح، وجميع المضاعفات التي ظهرت بعد إعطاء اللقاح، إلى جانب البيانات الخاصة بمعد النموذج.

وحتى اليوم، بلغت الحصيلة الإصابات لفيروس «كورونا» في ليبيا 274 ألفا و453 حالة، منها 68 ألفا و562 نشطة، و202 ألفا و80 متعافى، و3811 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي. في حين بلغ العدد الإجمالي لمتلقي اللقاح 788 ألفا و116 شخصا.

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