اليعقوبي تشدد على ضرورة ضمان قبول القاعدة الدستورية

شددت عضو ملتقى الحوار السياسي، السيدة اليعقوبي، على ضرورة ضمان قبول القاعدة الدستورية في حال اعتمادها، مطالبة في الوقت نفسه بقدوم مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.
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قناة ليبيا
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