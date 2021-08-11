وزارة التعليم تُمدّد إغلاق المؤسسات التعليمية غرب وجنوب البلاد

أعلنت وزارة التعليم عن استمرار تعليق الدراسة في المنطقتيْن الغربية والجنوبية الغربية حتى 19 أغسطس الجاري، وذلك إلى حين استقرار الوضع الوبائي، وتقييم جاهزية المؤسسات التعليمية كافة، وتوفير المستلزمات الوقائية للمراقبات التعليمية كافة.

الوزارة؛ أكدت أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة التي حثت على أهمية الاستمرار في منع التجمعات و الإغلاق خلال الأسبوع المقبل، مضيفةً أن قرار عودة الدراسة، وإجراء الامتحانات؛ ستُحدّده نتائج الاجتماع مع اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، الأربعاء المُقبل، والتي ستًقيّم الوضع الوبائي في عموم البلاد.

يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية قد عطلت المرافق التعليمية في المنطقتيْن الغربية والجنوبية؛ وذلك في إطار إجراءاتها الاحترازية للحدّ من انتشار الطفرة المتحوّرة من فيروس “كورونا”.

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