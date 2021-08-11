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حراك ذوي الإعاقة يطالب بتخصيص مقاعد لهم في مجلس النواب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالب حراك الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى ليبيا مجلس النواب بتفعيل القانون رقم 5 لسنة 1987 الذي ينص على أن حصة 5% من المقاعد في الجسم التشريعي بالدولة الليبية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أو أن يكون لكل دائرة انتخابية مقعد لذوي الإعاقة ، وذلك وفقا لبيان لهم عقد بمدينة البيضاء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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