حراك ذوي الإعاقة يطالب بتخصيص مقاعد لهم في مجلس النواب

طالب حراك الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى ليبيا مجلس النواب بتفعيل القانون رقم 5 لسنة 1987 الذي ينص على أن حصة 5% من المقاعد في الجسم التشريعي بالدولة الليبية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أو أن يكون لكل دائرة انتخابية مقعد لذوي الإعاقة ، وذلك وفقا لبيان لهم عقد بمدينة البيضاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا