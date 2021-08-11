ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

11 August, 2021

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات ،الاربعاء ،تجاوز عدد الناخبين الجدد المسجلين بالمنظومة أربعمائة وسبعة وثلاثين ألف ناخب وناخبة.

وقالت المفوضية إن هذه الإحصائية شملت المسجلين حتى العاشر من أغسطس الجاري، وأن إجمالي المسجلين تجاوز مليونين وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف ناخب. وكانت المفوضية قد فتحت منظومة التسجيل في الرابع من الشهر الماضي.