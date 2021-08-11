ليبيا
مفوضية الانتخابات: عدد المسجلين الجدد بالمنظومة تجاوز 430 ألف ناخب
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
11 August, 2021
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات ،الاربعاء ،تجاوز عدد الناخبين الجدد المسجلين بالمنظومة أربعمائة وسبعة وثلاثين ألف ناخب وناخبة.
وقالت المفوضية إن هذه الإحصائية شملت المسجلين حتى العاشر من أغسطس الجاري، وأن إجمالي المسجلين تجاوز مليونين وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف ناخب. وكانت المفوضية قد فتحت منظومة التسجيل في الرابع من الشهر الماضي.
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