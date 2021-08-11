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“الشركسي”: أعضاء بملتقى الحوار يجرون البلاد للحرب

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي إن إرجاع البعض سبب الحرب في ليبيا إلى الانتخابات هو فهم خاطئ مؤكدا أن سببها كان الجمود السياسي والنزاع على الشرعية.

وأضاف في الوقت ذاته أن رفض الانتخابات الرئاسية سابقا والبرلمانية حاليا من قبل بعض أعضاء ملتقى الحوار سيجر البلاد إلى جمود سياسي جديد وسينتهي الأمر بعدها إلى الحرب.

يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار وخلال جلسة افتراضية لهم الأربعاء اعتبروا أن المادة 27 والتي تتعلق بدين وعمر والوضع العائلي والقانوني للمترشح لمنصب رئيس الدولة هي المادة الأكثر جدلا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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