“الشركسي”: أعضاء بملتقى الحوار يجرون البلاد للحرب

قال عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي إن إرجاع البعض سبب الحرب في ليبيا إلى الانتخابات هو فهم خاطئ مؤكدا أن سببها كان الجمود السياسي والنزاع على الشرعية.

وأضاف في الوقت ذاته أن رفض الانتخابات الرئاسية سابقا والبرلمانية حاليا من قبل بعض أعضاء ملتقى الحوار سيجر البلاد إلى جمود سياسي جديد وسينتهي الأمر بعدها إلى الحرب.

يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار وخلال جلسة افتراضية لهم الأربعاء اعتبروا أن المادة 27 والتي تتعلق بدين وعمر والوضع العائلي والقانوني للمترشح لمنصب رئيس الدولة هي المادة الأكثر جدلا.

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