الإدارة الأمريكية تشيد بالدور المصري في ليبيا

وصفت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مصر بأنها شريك دفاعي بناء، مشيدة بدورها بشأن ملف الأزمة الليبية وتعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة.

وأشارت نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، في خطابها بجلسة استماع مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية الحالية ترى بأن دعم مصر يعتبر أداة حاسمة لدعم الاستقرار في ليبيا وعدد من دول الشرق الأوسط التي تعيش حالة عدم الاستقرار، وتأتي تصريحات سترول في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية جديدة تقدر بـ300 مليون دولار.

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