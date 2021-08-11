الإدارة الأمريكية تشيد بالدور المصري في ليبيا

وصفت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مصر بأنها شريك دفاعي بناء، مشيدة بدورها بشأن ملف الأزمة الليبية وتعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة.
وأشارت نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، في خطابها بجلسة استماع مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية الحالية ترى بأن دعم مصر يعتبر أداة حاسمة لدعم الاستقرار في ليبيا وعدد من دول الشرق الأوسط التي تعيش حالة عدم الاستقرار، وتأتي تصريحات سترول في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية جديدة تقدر بـ300 مليون دولار.
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