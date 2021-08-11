البعثة “قلقة للغاية” بشأن اختطاف فريطيس

أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا حادثة اختطاف مدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، رضا فريطيس، معربة عن قلقها العميق حيال سلامة الفريطيس وأحد مرافقيه.

وأشارت البعثة في بيان لها إلى أن فريطيس كان قد اختطف في الثاني من أغسطس الجاري بعد خروجه من مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس رفقة زميل له، مضيفة إنها وثقت العديد من حالات الاختطاف والاختفاء القسري في البلاد، كما سجلت البعثة حالات قتل خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحفيين وأعضاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان العام الماضي.

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