ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

11 August, 2021

تابع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس/ مصطفي صنع الله اليوم مع مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس المهندس /علي الساعدي ،سير مشاريع منظومات القياس بنقاط التجميع و الضخ بالحقول النفطية ” ومنظومات القياس لنقل الملكية بموانئ التصدير ومراحل الاعتماد الفني لهذه المشاريع والميزانيات اللازمة لتنفيذها وفق الأولويات المقترحة

كما تم مراجعة وضعية المنظومات القائمة حاليا في بعض المواقع ومستهدفات تطويرها وترقيتها وفقا للمتطلبات الفنية لدليل القياس الليبي المعتمد وتم استعراض إحتياجات مكاتب القياس بالموانئ والحقول النفطية .

وقد أكد رئيس مجلس الإدارة حرصه الدائم علي إيلاء الأولوية القصوي لمشاريع منظومات القياس بما يكفل درجات الدقة العالية التي من شأنها المحافظة علي الثروة النفطية.