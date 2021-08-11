أبوجناح يبحث مع سائقي شاحنات الوقود آليات التأمين والنقل للجنوب

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، بسائقى شاحنات الوقود التابعين للجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته المكلفة بنقل المحروقات إلى المنطقة الجنوبية.

وعقد الاجتماع بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، ومدير أمن سبها العميد محمد بشر، ومدير أمن الشاطئ العقيد صلاح الدين السنوسي، ومدير أمن وادي البوانيس العميد فرج العكشي.

وعبر نائب رئيس الحكومة في مستهل حديثه، عن شكره وامتنانه لسائقى الشاحنات الذي كانوا العنصر الرئيسي في إيصال الوقود لمناطق الجنوب، وتحمل مشاق الطريق والتخفيف من معاناة المواطنين في الجنوب الليبي.

وأشار المهندس أبوجناح أن الحادثة التي وقعت فعل مشين، مديناً هذا الفعل الفردي الذي لايمثل أهل فزان، محذراً من تخوله نفسه المساس بحقوق المواطنين، واصفاً إياهم بالعابثين الذين سيقدمون للقضاء والقانون لنيل جزائهم.

وقدم المهندس أبوجناح اعتذاره باسمه وباسم أهل فزان بشأن الإشكالية التى حدتث لبعض السائقين وتعرضهم للاعتداء من قبل مجهولين مما تسبب ذلك إيقاف إمداد الوقود عن المنطقة الجنوبية.

ونوه نائب رئيس الحكومة إلى أن من تخوله نفسه للبعث بحقوق المواطنين، مؤكدا أن من قام بهذا العمل المشين يتلقى الآن جزاءه في السجن ليكون عبرة لمن يحاول زعزعة الاستقرار الأمني.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية على أن هذه الأفعال التى لا تنسب إلا لأصحابها لن تتكرر، وأن القانون سيأخذ مجراه للفصل في هذا الحادثة.

كما أعرب الحاضرون عن شكرهم لاستجابة نائب الرئيس رمضان أبوجناح ومرافقيه، واستجابة الحكومة لمطالبهم جراء الأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة براك الشاطئ مما أدت إلى توقف إمدادات الوقود، مطالبين الحكومة بتأمين وحماية قوافلهم.

وفي ختام اللقاء، أكد مديرى أمن سبها و الشاطئ على واجبهم اتجاه تأمين شحنات الوقود إلى الجنوب.