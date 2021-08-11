متطوعو الهلال الأحمر بمدينة صبراتة وحملة فزعة،،في سبيل مكافحة كورونا

أطلق متطوعو الهلال الأحمر بمدينة صبراتة حملة” فزعة” لجمع التبرعات من أصحاب الخير والمواطنين لشراء أسطوانات الأكسجين لصالح مركز العزل.
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قناة ليبيا
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