أبوجناح يعلن عن استئناف نقل الوقود إلى الجنوب خلال الأيام المقبلة

أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، عن استئناف إنطلاق شاحنات نقل الوقود من مستودع مصراتة النفطي إلى المنطقة الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة، مثنيا على جهود المسؤولين في مصراتة واستعدادهم لحلحلة كافة المواضيع ومد جسور بين مدن ليبيا.

جاء إعلان أبوجناح عقب اجتماعه، مساء اليوم الأربعاء، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، ومديرو أمن الجنوب، وعميد بلدية مصراته محمود السقوطري، ورئيس مجلس أعيان وحكماء مدينة مصراتة محمد الرجوبي.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع «أفضى إلى تسوية كل العوائق وضرورة وضع استراحات لقوافل الوقود يتم تأمينها من قبل مديريات الامن كلاً حسب اختصاصه الجغرافي، معلنين إنطلاق شاحنات الوقود خلال الأيام القليلة القادمة».

وأشار المصدر إلى مطالبة سائقي شاحنات نقل الوقود بحلحة المواضيع الخاصة بهم مع الحكومة والوزرات المختصة لتحسين أجرة النقل بما يتماشى مع الوضع الراهن من خلال الترتيب مع أبوجناح وإشرافه حيث تعهد الأخير بمتابعة الموضوع بشكل شخصي ومباشر.

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وأثنى أبوجناح في ختام الاجتماع على المجلس البلدي مدينة مصراتة وأعيان ووجهاء المدينة، والشركة العربية لنقل الوقود ومشتقاته،ومديرية أمن مصراتة على ما أبدوه من استعداد لحلحلة كافة المواضيع ومد جسور بين مدن ليبيا بما يكفل توفير احتياجات المواطن من سلع أساسية وضرورية.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن هذا الاجتماع جاء على هامش الزيارة التي أجراءها أبوجناح للجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته المكلفة بنقل المحروقات إلى المنطقة الجنوبية.

وأوقفت الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط ومشتقاته قبل أيام نقل المحروقات إلى مناطق الجنوب، في السابع من أغسطس الجاري، على خلفية اعتداء مسلح تعرض له سائقي شاحنات نقل الوقود بمنطقة براك الشاطئ من قبل خارجين عن القانون؛ وفق بيان للجمعية.

واشترطت الجمعية لاستئناف نقل الوقود إلى مناطق الجنوب، توفير ترتيبات أمنية حقيقة وتأمين أماكن انتظار ومبيت من قبل الأجهزة الأمنية، وتوفير قوة حماية من منطقة الشويرف إلى مستودع سبها تكون مجهزة، وتتبع إحدى الجهات الأمنية وأن يكون من بين عناصرها أبناء منطقة براك الشاطئ لتوفير وتقديم التغطية والدعم الاجتماعي.

كما طالبت الجمعية والمجلس البلدي مصراتة برد الاعتبار لسائقي شاحنات نقل الوقود الذين تعرضوا للاعتداء وتسليم الضالعين في الاعتداء عليهم إلى الجهات الأمنية والقضائية.

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