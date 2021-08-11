سمّ العقارب يخطف روح الطفلة “رونق” من الجنوب

أفاد مراسل “218” في منطقة براك الشاطئ، أن طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف، وتدعى رونق موسى؛ قد توفيت اليوم بسبب لدغة عقرب في منطقة تمسان؛ بسبب عدم توفر أمصال مضادة للدغات العقارب.

في السياق ذاته؛ أدانت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، اليوم، وفاة الطفلة، مرجعة سبب وفاة الطفلة، الذي جاء بعد وفاة الطفل مرعي، السبت الماضي، في مستشفى براك العام؛ إلى استهتار المسؤولين في ليبيا بحقوق الناس لعدم

توفير الأمصال المضادة للدغات العقارب .

المنظمة؛ ناشدت الجميع تحمّل مسؤولياتهم بعد ارتفاع الوفيات وخاصةً من الأطفال في الجنوب الليبي بسبب لسعات العقارب، موجهةً نداءً عاجلاً إلى النائب العام ورئيس حكومة الوحدة الوطنية؛ لفتح تحقيقات عاجلة في هذا الشأن، داعيةً إلى محاسبة المستهترين بحياة الناس، ووضع حد لمعاناة أطفال الجنوب، حسب وصفها.

يُشار إلى أن معاناة أهالي الجنوب في زيادة مستمرة؛ بسبب توغل أسراب من العقارب شديدة السمّية، خاصةً في القرى والأرياف المتاخمة للمدن، في حين تُحجم الحكومة عن توفير الأمصال المضادة لسمّ العقارب والثعابين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية