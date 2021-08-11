ليبيا الان اختتام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي دون الوصول لتوافق حول القاعدة الدستورية. تم النشر منذُ 24 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> اختتام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي دون الوصول لتوافق حول القاعدة الدستورية.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا اختتام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي دون الوصول لتوافق حول القاعدة الدستورية. 11 August, 2021 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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