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اختتام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي دون الوصول لتوافق حول القاعدة الدستورية.

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> اختتام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي دون الوصول لتوافق حول القاعدة الدستورية.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

اختتام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي دون الوصول لتوافق حول القاعدة الدستورية.

11 August, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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