<br /> اختتام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي دون الوصول لتوافق حول القاعدة الدستورية.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا اختتام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي دون الوصول لتوافق حول القاعدة الدستورية. 11 August, 2021 رابط مختصر



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