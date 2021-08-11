وزيرة الخارجية لنظيرها التونسي: ليبيا مستعدة للمساعدة في إطفاء الحرائق

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر أغسطس 2021 اتصالاً هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي .

واطمأنت وزيرة الخارجية خلال هذا الاتصال الهاتفي مع نظيرها التونسي على الأوضاع في الشقيقة تونس وخاصة مايتعلق بمكافحة سلسلة الحرائق التى نشبت في غابات عدد من الولايات التونسية ، والجهود المبذولة لاخمادها ، حيث أعربت الوزيرة عن مواساة وتضامن الشعب الليبي مع شقيقه الشعب التونسي واستعداد الجانب الليبي لتقديم يد العون والمساعدة لتجاوز هذه المحنة.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالبلدين ، والإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الجائحة ، بالإضافة إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.