اللجنة الفنية لشؤون النفط والغاز تناقش في اجتماعها الأول ” المهام والاختصاصات”

عقد اليوم الأربعاء، وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت محمد عبدالسلام العبار بصفته رئيس اللجنة الفنية لشؤون النفط والغاز المشكلة بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (280) 2021 الاجتماع الأول للجنة .

وناقش الاجتماع المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة حسب قرار تشكيلها وتحديد إطار عملها وطريقة وآلية عقدها لاجتماعاتها وغير ذلك من الأمور اللازمة لإنجاح سير العمل.

وحضر الاجتماع، أبوالقاسم الشيباني شنقير عضو مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط للإنتاج والاستكشاف، والعماري محمد العماري – عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للشؤون الماليــــــة والإداريــــة، و مسعود سليمان موسى رئيس مجلـــــس إدارة شركــــة سرت لإنتـــــاج وتصنيــــع النفط والغـــاز، وبلعيد أحمد سالم – مدير عــــام الإدارة العامة للشـــــؤون الماليــــة بالمؤسســـة الوطنيـــة للنفـــــط، و فتحي محمد مادي – مدير إدارة الاستثمار ولجـــان الملاك بالمؤسســــة الوطنيـــــة للنفـط، وعادل فرج جبريل – المستشـــــار القانــــــوني بوزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، و أحمد الجيلاني الغزالي – عضــــــو لجنــــــــة إدارة المشغل بشـــــركة أكاكوس للعمليات النفطيـة.