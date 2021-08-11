وزير الداخلية يبحث إعادة تشكيل لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية

اجتمع وزير الداخلية لواء “خالد مازن”، اليوم الأربعاء، مع رئيس اللجنة الوطنية لترسيم الحدود البرية والبحرية “محمد الحراري” وعضو اللجنة دكتور “محمود قشوط”, بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد “محمود سعيد” ومدير أمن عميد غات “أغولي المبروك” والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عقيد “عبدالمنعم العربي”.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الداخلية، ناقش خلال الاجتماع إعادة تشكيل لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية لجميع الجهات ذات العلاقة..

وشدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود والالتزام تجاه الوطن, مؤكداً على أن الأمر يعتبر من خصوصية الأمن القومي الليبي.

وأضح الوزير بأن هذا العمل عمل وطني الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود في سبيل المحافظة على أمن واستقرار بلادنا وتوطيد العلاقات مع دول الجوار , مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تشكل الخط الثاني للأمن القومي ، وذلك من خلال إدارة أمن المنافذ, مثمناً المجهودات التي تبذل من أجل أمن وسيادة الدولة.