قشوط: الشعب اختبر الإخوان وبات مدركاً لحقيقتهم

قال الباحث السياسي محمد قشوط، إن ما يحدث من في طرابلس والمنطقة الغربية خلال الفترة الحالية، والتهديد بحرب بين الميليشيات، التي قد تندلع بشكل واسع في أي لحظة، بأنه يأتي في إطار “التأثير على خطة تأمين المراكز الانتخابية وضمان سلامة المواطنين”.

وأضاف قشوط خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24 “، أنه حتى الآن تظل الصعوبات قائمة والعراقيل في الطريق إلى موعد الاستحقاق الانتخابي، متوقعا أنه كلما اقترب الموعد “ازدادت محاولات خلط الأوراق” من قبل جماعة الإخوان.

ويرجع الباحث السياسي لجوء الجماعة لهذه التكتيكات إلى تأكدها من “انعدام شعبيتها وتضائل حظوظها في أن تحقق مكاسب عبر الصندوق”، مردفا أن الشعب قد اختبر الإخوان وبات مدركا لحقيقتهم.