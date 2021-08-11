بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بسرت

انطلقت اليوم في بلدية سرت، حملة تطعيم شاملة داخل كل المراكز الصحية في نطاق المدينة.

وأشاد القائمون على الحملة بإقبال المواطنين والتزامهم بالتباعد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرين إلى تدريب الطواقم من أجل إعطاء مطعوم كورونا للمواطنين.

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