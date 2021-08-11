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بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بسرت

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت اليوم في بلدية سرت، حملة تطعيم شاملة داخل كل المراكز الصحية في نطاق المدينة.

وأشاد القائمون على الحملة بإقبال المواطنين والتزامهم بالتباعد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرين إلى تدريب الطواقم من أجل إعطاء مطعوم كورونا للمواطنين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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